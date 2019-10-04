Dolar/TL, 5,70 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7000 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 5,67-5,71 bandında hareket eden dolar/TL, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5,6960'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,7000 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,2570'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,0400'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,0975'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2350'den işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 98,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ardından beklentilerin altında kaldığına ve 2016 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirterek, son dönemde beklentileri karşılamayan verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini artırdığını kaydetti.