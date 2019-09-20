Dolar/TL, 5,7050 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,7050 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,6720 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yükselişe geçerek 5,72'nin üzerini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,7189'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 5,7050 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,3170, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,1680'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1060 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,2560'tan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin destek, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

