Dolar/TL, 5,7070 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,7070 seviyelerinde dengelendi.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,63-5,79 aralığında işlem gören dolar/TL, haftayı yüzde 1,36 değer kazancıyla 5,7051'den tamamladı.

Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleşmezken, dolar/TL bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,7070 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,4290, sterlin/TL yüzde 0,32 değer kaybıyla 7,1330 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1255, sterlin/dolar yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,2492 ve dolar endeksi yüzde 0,06 artışla 97,05 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün açıklanan nisan ayı işsizlik verisinin düşüş trendinin devam edeceğine işaret ettiğini belirterek, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'de temmuz ayı ZEW endeksleri ve ABD'de perakende satışlar ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,70'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

