FİNANS

Dolar/TL 5,70'in altında dengelendi

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,6633 ile 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü - Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,67 desteğinin kırılması durumunda 5,50-5,55 bandının gündeme gelebileceğini söyledi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,70'in altında dengelendi.

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden dolar/TL, dün analistlerin destek olarak niteledikleri 5,67'nin altına geriledi. Dün 5,6633 ile 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,6875'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,06 artışla 5,6850 seviyesinden alıcı buluyor. Avro/TL ve sterlin/TL'de bankalararası piyasalarda sırasıyla son 2 ayın en düşük seviyeleri olan 6,5515'i ve 7,4692'yi gördü.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1564, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,15 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve AB liderler zirvesinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67 desteğinin kırılması durumunda 5,50-5,55 bandının gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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