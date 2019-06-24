FİNANS

Dolar/TL 5,7170 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,7170 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 5,7170 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta cuma günü 5,7559 - 5,7389 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazancıyla 5,8214'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi olan 5,7130'u ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 5,7170'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 1,72 azalışla 6,5080, sterlin/TL yüzde 1,78 değer kaybıyla 7,2890 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1384, sterlin/dolar yüzde 0,16 yükselişle 1,2757, dolar endeksi ise yüzde 0,13 azalışla 96,09 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, sektörel güven endekslerinin yanı sıra Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini, belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini dile getiren analistler, ABD-İran arasındaki gerilimin tedirginlik ve belirsizlik oluşturmayı sürdürdüğünü ve İran'a yönelik açıklanacağı belirtilen yaptırımların yansımalarının izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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