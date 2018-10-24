Dolar/TL 5,7220 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 5,7220 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,8745'i gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,70 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 artışla tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 5,7220 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,59 artışla 6,5553'ten, sterlin/TL de 0,56 değer kaybıyla 7,4210'dan işlem görüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetme kararı alması ve Brexit endişeleri nedeniyle avro/dolar paritesi yüzde 0,26 düşüşle 1,1440, dolar endeksi ise yüzde 0,06 artışla 96,03 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de Bej Kitap raporu, Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Dolar/TL'de teknik açıdan 5,67'nin destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin aşağı kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildiren analistler, 5,80 - 5,85 seviyelerinin ise direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

