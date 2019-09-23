FİNANS

Dolar/TL 5,7230 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 09:59 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,7230 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,7230 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,69 - 5,75 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,45 artışla 5,7446'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5,7230 seviyesinden alıcı buluyor

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,3140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,1310'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1018 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2447'den işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7660'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,70'in altında kapanış olması durumunda 5,6580 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturduBursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu
TÜGİAD’dan Londra çıkarmasıTÜGİAD’dan Londra çıkarması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.