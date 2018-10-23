Dolar/TL 5,7250 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçerek 5,7250 seviyesinden işlem görüyor.
Dün 5,6217 - 5,6921 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 5,6693'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından yükselişe geçerek 5,7461'i gördü. Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,98 değer kazancıyla 5,7250 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 6,5680'den, sterlin/TL de 0,88 değer kazancıyla 7,4220'den işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1461, dolar endeksi ise yüzde 0,08 artışla 96,09 seviyesinde.
Analistler, Türkiye ve Avrupa'da tüketici güven endeksleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80 seviyesinin direnç, 5,67'nin ise destek konumunda olacağını dile getirdi.
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