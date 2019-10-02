Dolar/TL, 5,7330 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7330 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,64-5,73 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,3 artışla 5,7231'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde, 5,7330 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,2750'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,0370'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,0925'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,2260'tan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 99,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün İngiltere'de inşaat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler, ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalar ve Suriye sınırına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,7450 ve 5,7700'nin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

