Dolar/TL 5,7390 seviyesinden işlem görüyor

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6,3530, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 7,1480'den işlem görüyor.

ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, ayrıca perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarının da takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de eylül ayı New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

