FİNANS

Dolar/TL 5,7390 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,7390 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,7390 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde piyasa beklentilerine paralel indirime gitmesi sonrası düşüşe geçen dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybederek cuma gününü 5,6861 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 5,7390 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6,3530, sterlin/TL de yüzde 0,6 yükselişle 7,1480'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1060, dolar endeksi yüzde 0,07 düşüşle 98,19 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,2460'tan işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Türk lirası varlıklarda pozitif bir seyir izlendiğini, hafta sonu Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında küresel risk algısını bozulmalar yaşandığını söyledi.

ABD'de yarın başlayacak ve çarşamba günü kararları açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını bildiren analistler, ayrıca perşembe günü Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararlarının da takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ABD'de eylül ayı New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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