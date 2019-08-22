FİNANS

Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:20 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,7420 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7420 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 5,7010 ve en yüksek 5,7390 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 5,7215'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,7420 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6,3770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,9570'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesinin ise dün 1,11 kritik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdüğü, yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1080 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 11 yıl aradan sonra 25 baz puanlık faiz indirimine gittiği temmuz ayı toplantı tutanaklarından, bankanın faiz patikasına ilişkin net bir sinyal alınamadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole'da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

Ticaret savaşı endişeleri ile jeopolitik risklerin gündemde kaldığını, bu durumun dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdiğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in takip edileceğini, 5,6950'nin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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