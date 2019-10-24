FİNANS

Dolar/TL, 5,7515 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,7515 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye getirilen yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından 5,73'ün altına gerilerken, saat 10.00 itibarıyla 5,7515 seviyesinden alıcı buluyor.

ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanlığı da, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

Trump'ın, dün akşam, Türkiye'ye getirilen yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından 5,7253'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 5,7348'den tamamlandı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 5,7515'ten alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,4120, sterlin/TL de yüzde 0,5 artışla 7,4430 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1135 ve dolar endeksi, yüzde 0,04 azalışla 97,44 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin TL varlıkları pozitif etkilediğini ifade etti.

Bugün öğleden sonra açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında da Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri, imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,72 ve 5,65 seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5,80'in ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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