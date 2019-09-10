FİNANS

Dolar/TL, 5,7590 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,7590 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7590 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,70-5,76 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,7511'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,14 üzerinde, 5,7590 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6,3680, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,1250'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1052 ve dolar endeksi, önceki kapanışın hemen altında 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise Brexit'e ilişkin gelişmelerle yüzde 0,23 artarak 1,2372 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında İngiltere'de işsizlik ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının izleneceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,7850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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