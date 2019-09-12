FİNANS

Dolar/TL 5,7610 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,7610 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7610 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün analistlerin önemli direnç olarak takip ettikleri 5,7930'u test eden dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,3 değer kaybıyla 5,7516'dan tamamladı.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 5,7610 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3520, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 7,1040'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1010 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 98,65 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,04 azalışla 1,2326'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB'nin politika faizini indirmesine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in destek konumunda izleneceğini, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını belirten analistler, 5,7930'un direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizleri 250 baz puan indirmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı. 25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.

Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum Daha 15 yaşındaydı! Kahreden sözler: Beni onunla evlendirirler diye sustum
Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesiHasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi
HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturulduHMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Kritik veriler öncesi dolarda son durum

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli gelişme

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

Hasadı süren ayçiçeğinde fiyat endişesi

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TEB’den enflasyona endeksli lira bazlı vadeli mevduat

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

TMO, Erbaa’da fındık alımına başladı

Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

Uyuşmazlıklar bu merkezde 90 günde çözüme kavuşacak

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

Domatesin fiyatı 50 kuruşa düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.