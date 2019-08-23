Dolar/TL, 5,7650 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7650 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,7905 ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 5,7620'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,05 üzerinde 5,7650 seviyelerinde alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 6,3840'tan, sterlin/TL de yüzde 0,36 değer kaybıyla 7,0430'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesinin ise dün 1,11 kritik sınırının altına inmesinin ardından bugün de düşüşünü sürdürdüğü, yüzde 0,12 değer kaybıyla 1,1070 seviyelerinde dengelendiği görülüyor.

Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

