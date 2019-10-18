FİNANS

Dolar/TL, 5,7670 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,7670 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon konusunda anlaşmaya varmasının ardından bugüne düşüşe başlarken, saat 09.55 itibarıyla 5,7670 seviyelerinde alıcı buluyor.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gören dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı açıklamalarının ardından hızla düşüşe geçti.

Dolar/TL, açıklamalar sonrası 5,8168'e kadar gerilerken, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 5,8299'dan tamamladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün akşam yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaştığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL, azalan jeopolitik risklerle güne azalışla başlamasının ardından 5,7585 ile son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,1 altında 5,7670'ten alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,95 azalışla 6,4260'tan, sterlin/TL yüzde 1,1 düşüşle 7,4280'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1116 ve dolar endeksi de yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,2859'dan işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'nin "güvenli bölge" konusunda daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmadan istediğini alması ile ekonomik ve siyasi yaptırım risklerinin rafa kalkmasının Türk lirası varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın altında kapanışlar olması durumunda 5,7390'nın destek, 5,8350'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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