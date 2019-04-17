FİNANS

Dolar/TL, 5,7680 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Güne yatay başlayan dolar/TL, 5,7680 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,7680 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,8292'ye kadar yükselen dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin artan iyimserliğin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ile desteklenmesiyle düşüşe geçti. Dün dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kaybıyla 5,76667'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,7680 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,57 artışla 6,5475'ten, sterlin/TL yüzde 0,12 yükselişle 7,5345'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,23 artışla 1,1308, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,3061 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti. Akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun da bekleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,70 ve 5,64 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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