FİNANS

Dolar/TL, 5,7770 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,7770 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasını ardından 5,7770 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,73 - 5,78 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,7652'den tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu dünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Analistler, piyasa beklentisinin 100 baz puan olduğunu, ancak swap piyasası işlemlerinin ise 300-350 baz puan dolaylarında indirimi fiyatladığını ifade etti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,7770 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,4215'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,4250 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1110 ve dolar endeksi yüzde 0,03 azalışla 97,66 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7250'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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