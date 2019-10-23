FİNANS

Dolar/TL, 5,7850 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,7850 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, dün akşam Rusya ile varılan mutabakat sonrası uluslararası piyasadaki düşüşünü bugüne de taşıyarak saat 10.40 itibarıyla 5,7850 seviyesinde alıcı buluyor.

Dün 5,8637'ye kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakatın ardından düşüşe geçerek 5,7883'ü gördü ve günü yüzde 0,05 azalışla 5,8084'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugün de sürdürmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 5,7850'den alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,4450, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 7,4565'ten işlem görüyor.

Avrupa'dan gelen haberler Brexit belirsizliğini artırırken, sterlinin dolar karşısındaki 5 işlem günü süren yükselişi dün sona erdi ve bugün sterlin/dolar, yüzde 0,1 azalışla 1,2860 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1125 ve dolar endeksi, yüzde yüzde 0,05 artışla 97,55 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, mutabakat sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığının belirtilmesinin jeopolitik risk iştahını azalttığını ve TL üzerindeki baskının ortadan kalktığını ifade etti.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında, Brexit gelişmeleri ile ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verisinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,78'in destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,90'ın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz

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