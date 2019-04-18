FİNANS

Dolar/TL, 5,7890 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 09:59 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,7890 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,7890 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün, Çin'de açıklanan verilerin ardından artan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 5,7387'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5,7890 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 6,5611'den, sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 7,5520'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1302, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3047 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında, 96,97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerin mayıs sonuna kadar devam edebileceği söylemlerinin ardından doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandığını bildirdi.

Bugün yurt içinde para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüşünü sürdürebileceğini, 5,8250'nin direnç, 5,7210'un destek konumunda olduğunu kaydetti.

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