FİNANS

Dolar/TL, 5,8080 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 5,8080 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,8080 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta yükseliş eğiliminde olan ve cuma günü 5,8241'i gören dolar/TL, haftayı yüzde 2,40 yükselişle 5,7755'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde, 5,8080 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 6,5745'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,6040'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,8 artışla 1,1311, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,3089 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in direnç, 5,70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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