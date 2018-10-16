FİNANS

Dolar/TL 5,80'in altında işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 10:02 | Son Güncelleme

Son 10 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,7510 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gördü - Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 5,75 ve 5,67 seviyelerinin gündeme geleceğini belirtiyorlar

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,80'in altında dengelendi.

Son 10 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,7510 ile son 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 5,7817'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 5,7990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,7190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,6440'tan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1578, dolar endeksi de dünkü kapanışın hemen üzerinde 94,97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini bildiren analistler, 5,75 ve 5,67 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 3,5 artmıştı.

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dolar/TL döviz

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