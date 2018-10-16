Dolar/TL 5,80'in altında işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1578, dolar endeksi de dünkü kapanışın hemen üzerinde 94,97 seviyesinde bulunuyor.

Son 10 günde yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden dolar/TL, dün 5,7510 ile son 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 5,7817'den tamamladı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 3,5 artmıştı.

