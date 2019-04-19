Dolar/TL, 5,8130 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 5,8130 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 5.8514 seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazancıyla 5,8004'ten tamamladı.

Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,20 üzerinde 5,8130 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 6,5490'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,5740'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1243, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2996 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında, 97,363 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatarak, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımlayacağı beklenti anketinin takip edileceğini ifade etti.

Beklenti anketinde yer alan yıl sonu, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin piyasa modellemeleri için kullanıldığını, bu nedenle piyasa beklentileri üzerinde de etkili olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,80'in altına sarkması durumunda, 5,7900 seviyesinin destek, 5,8450 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

