FİNANS

Dolar/TL , 5,8140 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Dolar/TL , 5,8140 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının olduğu yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,8140 seviyesinde alıcı buluyor.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek cuma günü 5,7545'e kadar geriledi ve günü yüzde 0,04 azalışla 5,7908'den tamamladı.

Dolar/TL, Merkez Bankasının faiz kararının açıklanacağı yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde 5,8140'tan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,4890, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 7,5150'den işlem görüyor.

Brexit konusunda sağlanan anlaşma ve ABD'den gelen zayıf verilerle geçen hafta boyunca artan avro/dolar paritesi, cuma günü 1,1173 ile son 2 ayın en yükseğini görmesinin ardından, bugün yatay bir seyirle 1,1160 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi, geçen haftanın neredeyse tamamında düşüş eğiliminde hareket ederek haftayı yüzde 1,04 azalışla 97,3 seviyesinden tamamlarken, şu dakikalarda 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta boyunca hem yurt içinde hem de yurt dışında merkez bankası faiz kararlarının ve yoğun veri gündeminin bulunduğunu belirterek, Brexit ve Suriye'ye yönelik haber akışının da takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,77 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ve 5,67'nin gündeme gelebileceğini dile getiren analistler, 5,8350'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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