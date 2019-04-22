Dolar/TL, 5,8290 seviyesinde işlem görüyor

Avro/dolar paritesi kapanış seviyesinin hemen altında 1,1243, sterlin/dolar paritesi de yatay seyirle 1,2996 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında, 97,36 seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde hareket eden ve en yüksek 5,8365'i gören dolar/TL, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 5,8112'den tamamladı.

ABD'de yer alan haberlerin ardından artan petrol fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğuna değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD basınındaki haberlere göre, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor. Analistler, ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.

