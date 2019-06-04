FİNANS

Dolar/TL, 5,83 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,83 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,8310 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 5,90 seviyesini test eden dolar/TL bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,8345'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,8310'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde yüzde 0,17 artışla 6,5686'dan, sterlin/TL de yüzde 0,09 azalışla 7,3821 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,19 artışla 1,1263 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 97,12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü dolayısıyla yurt içinde piyasalarda işlem gerçekleşmediğini belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olan ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da izlenmesi gerektiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8250'nin destek, 5,9050'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanıTürk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı
TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyorTTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Benzin ve otogazda indirim!

Benzin ve otogazda indirim!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Kritik rakamlar sonrası Bakan'dan ilk açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

TTK’da mekanize sistemle üretimin arttırılması hedefleniyor

MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü

MB: Enerjide yıllık enflasyon baz etkisiyle düştü

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Ziraat odalarından fındık rekoltesi tepkisi

Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

Çay sanayicilerden 'kuru çaya zam' talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.