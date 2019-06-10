Dolar/TL, 5,8410 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,8410 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta içinde 5,6623 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 3,5 günlük bayram tatili sonrası cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 5,8195'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yaklaşık yüzde 0,4 değer kazancıyla 5,8410'dan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,6050, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 7,4150 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,25 azalışla 1,1310, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2710 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,24 artışla 96,78 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağı beklentilerinin artmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğine işaret ederek, ticaret savaşı ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının döviz kurları üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Bugün yurt reel efektif kur, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7750'nin destek, 5,9050 direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

