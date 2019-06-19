Dolar/TL, 5,8575 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde, 5,8575 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ile gelişmekte olan ülke para birimleri destek bulurken, dolar/TL, 5,8140'a kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 5,8278 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,51 üzerinde, 5,8575'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla artışla 6,5780, sterlin/TL yüzde 0,8 artışla 7,3762 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, ECB toplantısı öncesinde Draghi'nin açıklamalarından güç bularak dün 1,1181 ile yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1,1195 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar, dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1,2559 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 97,63 seviyesinde bulunuyor.