Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün attığı adımların ardından başlayan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağı haberinin ardından yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesine kadar geriledi.
Dolar/TL, saat 19.25 itibarıyla yüzde 5,36 azalışla 6,0156 seviyesinden işlem görüyor.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.
Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, TL'de spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dünden beri fiyatlamalardan normalleşme sinyallerinin geldiğini ifade etti.
Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında da ABD'de konut başlangıçları ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.
SPK'dan yeni düzenleme: Kaldıraç oranlarında düzenlemeye gitti
Dövizdeki düşüş Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi hareketlendirdi
Boydak Holding'den Türk lirasına destek
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum