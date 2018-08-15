Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün attığı adımların ardından başlayan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağı haberinin ardından yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 19.25 itibarıyla yüzde 5,36 azalışla 6,0156 seviyesinden işlem görüyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirdi.

Analistler, BDDK ve TCMB'nin attığı adımların, TL'de spekülatif atakları sınırladığını belirterek, dünden beri fiyatlamalardan normalleşme sinyallerinin geldiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında da ABD'de konut başlangıçları ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydetti.

