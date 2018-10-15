Dolar/TL 5,85'in altında dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,85'in altında dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,9867'ye kadar yükselen dolar/TL, analistlerin destek olarak takip ettiği 5,85'in altına geriledi ve 5,8273 ile yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kaybıyla 5,8730'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, son 6 iş gününü düşüşle tamamlamasının ardından yeni haftaya da değer kaybıyla başladı. Bankalararası piyasada en düşük 5,8299'u gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,66 azalışla 5,8340 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,58 azalışla 6,7510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,95 değer kaybıyla 7,6553'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1565, dolar endeksi ise yüzde 0,07 artışla 95,29 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, serbest kalan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili olarak yaptığı açıklamaların döviz piyasasındaki pozitif havayı desteklediğini belirtti. Trump, haftasonu yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde temmuz ayı işsizlik ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de eylül ayı perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altının görülmesi durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini dile getirdi.

