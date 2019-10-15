Dolar/TL, 5,8650 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,8650 seviyelerinde alıcı buluyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği'nden (AB) gelen yaptırım açıklamaları ile döviz piyasasında yükselişler görülürken, dolar/TL 5,9392 ile son 1,5 ayın zirvesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,9271'den tamamladı.

AB Konseyi, dün Doğu Akdeniz'de yasa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaşırken, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef alarak, Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD'nin yaptırım kararına göre çelik sektörüne ilişkin tarifeler mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılırken, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ilişkin müzakerelerin de durdurulacağı ifade edildi.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,8650 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 azalışla 6,4825'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,4290'dan satılıyor.