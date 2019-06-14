FİNANS

Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,8680 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün jeopolitik gelişmeler ve Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesiyle Türk lirası varlıklarda baskı oluşturmasının etkisiyle 5,90'ın üzerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 5,8684'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yatay bir seyirle 5,8680'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,6220, sterlin/TL de yüzde 0,04 azalışla 7,4350 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1270, sterlin/dolar yüzde 0,03 değer kaybıyla 1,2670 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,03 artışla 97,03 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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