Dolar/TL, 5,8690 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,8690 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yurt içi piyasaların tatil olmasının etkisiyle uluslararası piyasada yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 5,8287'den tamamladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel bugüne yükselişle başladı ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 5,8690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,5810'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,5810'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 düşüşle 1,1207, sterlin/dolar paritesi de 0,1 düşüşle 1,2923 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 97,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de açıklanan verilerin beklentileri aşması ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazandığını ifade etti.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8790 seviyesinin önemli direnç, 5,8450'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

