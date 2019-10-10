Dolar/TL, 5,87 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5,8690 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,81-5,87 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 5,8708'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,8690 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,4740'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,1820'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,4 yükselişle 1,1015'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2240'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladığı bildirildi.

Analistler, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamaları ve yürütülen diplomasinin döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi endişeleri gözeterek yaptığı çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığını söyledi.