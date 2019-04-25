Dolar/TL, 5,8950 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5,8950 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Türk Lirası, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle değer kaybederken, dolar/TL günü 5,8752'den tamamladı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel bugüne de yükselişle başladı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,34 üzerinde 5,8950 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,5870'ten, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 7,6130'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi dün 2017 yılından bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yatay seyirle 1,1156, sterlin/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2900 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98,2'yi test ettikten sonra 98,0 seviyesinde dengelendi.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin beklentileri karşılayan veriler, açıklanan ilk çeyrek şirket bilançolarının genel olarak tahminlerden iyi gelmesi ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmasına neden olduğunu belirten analistler, buna bağlı olarak dolar/TL'nin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90 seviyesinin önemli direnç, 5,8450'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

