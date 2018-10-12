Dolar/TL, 5,9050 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9050 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 6,0849'a kadar yükselen dolar/TL, 5,90 sınırına kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 düşüşle 5,9243'ten tamamlamıştı.

Son bir haftadır süren düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, 5,8328 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,25 azalışla 5,9050 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,8560'tan, sterlin/TL de yatay bir seyirle 7,8320'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1,1596, dolar endeksi ise yüzde 0,05 azalışla 94,98 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'li din adamı Andrew Brunson'ın davasının bugün görüleceğini anımsatarak, davaya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında ABD'de eylül ayı ithalat fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi ekim ayı tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 5,90'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

