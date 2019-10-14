Dolar/TL, 5,9070 seviyesinden işlem görüyor

Yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik küresel risk iştahını artırırken, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması beklenen 31 Ekim'e yaklaşırken taraflar, müzakerelere hız verme kararı aldı.

Sterlin/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,2577'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1025'te ve dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların Türk lirası varlıkların üzerinde baskı oluşturduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,92'nin önemli direnç konumunda bulunduğunda, 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyledi.

