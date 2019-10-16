FİNANS

Dolar/TL, 5,9080 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,9080 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,9080 seviyelerinde alıcı buluyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyerek 5,86-5,93 bandında hareket eden dolar/TL, akşam saatlerinde ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın "Halkbank'ı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandığına dair iddianame hazırladığını" açıklamasının ardından günü yatay bir seyirle 5,9160'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,9080 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5190'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,5220'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1045 ve dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1,2745'ten işlem görüyor.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Halkbank aleyhine dava açılmasının, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösterdiğini kaydeden analistler, Borsa İstanbul tarafından bu sabah yapılan duyuruda banka hisselerinde "açığa satış" işlemlerinin yasaklandığını anımsattı.

Analistler, piyasalarda oynaklığın arttığı, ekonomik gerçeklerden kopuk fiyatlamaların olduğu dönemlerde piyasaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için proaktif adımların atılmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında İngiltere ve Avro Bölgesi'nde TÜFE, ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90-5,93 bandının izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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