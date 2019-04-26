FİNANS

Dolar/TL, 5,95 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 5,9530 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla 5,9530 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasına karşın karar metninin güvercin olarak değerlendirilmesi ile yükselişi ivme kazanan dolar/TL, günü yüzde 0,9 artışla 5,9275'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,6380'den, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,6895'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1156, sterlin/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2905 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise Mayıs 2017'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 98,2'yi test ettikten sonra 98,13 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin görüşmesinden çıkacak haberlerin beklendiğini belirterek, ticaret müzakerelerinin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750 seviyesinin direnç, 5,8950'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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