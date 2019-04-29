FİNANS

Dolar/TL, 5,95 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 5,9530 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,9530 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı metninin güvercin bulunmasından dolayı yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,9 artışla 5,9330'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,9530 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,55 artışla 6,6564'ten, sterlin/TL yüzde 0,55 yükselişle 7,7147'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 0,1 artışla 1,1165, sterlin/dolar paritesi de 0,15 yükselişle 1,2938 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,926 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve ticaret müzakereleri başta olmak üzere yoğun haber ve veri gündemine odaklanacağını, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde nisan ayı güven endeksinin, yurt dışında ise avro bölgesi nisan ayı güven endeksi ile ABD'de mart ayı kişisel gelir ve harcamalar verisinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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