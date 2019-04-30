Dolar/TL, 5,96 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,9596 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yurt içinde açıklanan ekonomik güven endeksindeki yükselişe karşın sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyan dolar/TL, günü yüzde 0,25 artışla 5,9478'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 5,9596 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,6670'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,7120'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 0,1 artışla 1,1177, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2934 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,890 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile diplomatik ilişkilerin piyasaların gündeminde olduğuna işaret ederek, bu anlamda dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve ABD'den bir heyetin Suriye konusunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelecek olmasının haber akışını hızlandırabileceğini bildirdi.