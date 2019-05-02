Dolar/TL, 5,97 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,9755 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün yurt içinde piyasaların kapalı olmasıyla yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü uluslararası piyasalarda 5,9670'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,14 üzerinde 5,9755 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,35 artışla 6,7060'tan, sterlin/TL yüzde 0,25 yükselişle 7,8088'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1200, sterlin/dolar paritesi yükselişle 1,2934 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,65 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesinin piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verileri ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

