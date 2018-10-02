Dolar/TL 5,98 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,9800 seviyesinde işlem görüyor.
Dün yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9085'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,8 azalışla 5,9395'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,68 artışla 5,9800 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,9090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,52 değer kazancıyla 7,7905'ten alıcı buluyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,28 azalışla 1,546, dolar endeksi ise yüzde 0,22 artışla 95,50 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
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