FİNANS

Dolar/TL, 5,9850 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 10:47 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,9850 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,9850 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, yatırımcıların azalan risk iştahından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi" ifadelerini kullanması, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden oldu.

Dün 6,0184-6,1333 aralığında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,41 düşüşle 6,0771'den tamamladı.

Dolar/TL, son 4 işlem günü süren düşüşünü bugüne de taşıyarak analistlerin destek olarak nitelendirdiği 6,00 seviyesinin altına geriledi. Hem dolara olan talebin azalması hem de yurt içinde ağustos döneminde ödemeler dengesinin yaklaşık 2,6 milyar dolar cari fazla vermesinin desteğiyle dolar/TL, 5,9806'yı görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,5 azalışla 5,9850 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,15 azalışla 6,9305'ten, sterlin/TL de yüzde 1,3 değer kaybıyla 7,9130'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,26 artışla 1,1549, dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 95,34 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt dışında ABD'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve Hazine eylül ayı bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,85-5,75 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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