Dolar/TL 5,99 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,99 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,9140 - 6,0589 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,77 artışla 5,9856'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 5,9900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,49 artışla 6,9510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,35 değer kazancıyla 7,8011'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,38 artışla 1,1591, dolar endeksi yüzde 0,24 azalışla 95,275 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kapanışlar olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini söyleyen analistler, 6,10'un ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.