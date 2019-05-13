FİNANS

Dolar/TL, 6,0170 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 6,0170 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 6,0170 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde en yüksek 6,2047'yi gören dolar/TL, özellikle akşam saatlerinde hızla düşüşe geçerek günü önceki kapanışın yüzde 3,4 altında, 5,9839'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 6,0170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 6,7690'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 yükselişle 7,8350'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1233, sterlin/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,3011 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 97,33 seviyesinde yatay seyrediyor.

ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Asya piyasaları yeni haftaya negatif başladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, piyasaları sakinleştirecek açıklamalarda bulundu. Kudlow, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, dolar/TL'nin geçen hafta içinde 6,2461'e kadar çıkması sonrası Merkez Bankasının adımları ile kazançlarının önemli kısmını geri vererek haftalık bazda yüzde 0,3 artışla 5,9839'dan kapandığını anımsatarak, bugün yurt içinde mart ayı cari işlemler dengesi verileri ile Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini bildirdi.

Yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD ile Çin yetkililerinde gelecek açıklamaların gündemi meşgul edeceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,23'ün önemli direnç, 5,9650'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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