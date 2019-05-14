Dolar/TL, 6,0550 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,0550 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün en yüksek 6,1319'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde, 6,0594'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından sanayi üretim verisi sonrası düşüşe geçerek saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6,0550 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,8082'den, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 7,8263'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1236, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,2939 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise 0,1 artışla 97,38 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki müzakerelerden sonuç alınamaması ve ABD'nin Çin'e yönelik uygulamaya aldığı gümrük tarifesinden sonra misilleme olarak Çin'in de ABD'den ithal edilen 60 milyar dolarlık mal grubuna gümrük tarifesi uygulama kararı, küresel piyasalardaki negatif seyrin sürmesinde etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini bildirdi.