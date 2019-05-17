Dolar/TL, 6,0550 seviyesinde işlem görüyor

Ticaret savaşları küresel piyasaları şekillendirmeyi sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmasının ardından artan tedirginlik gelişmekte olan ülke varlıklarını da olumsuz etkiliyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25'e indirmesi ve ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkarmasının piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Trump'ın kararlarının genel trendi değiştirecek bir gelişme olmadığını kaydeden analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin jeopolitik riskleri artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de öncü göstergeler endeksi ile tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0650'nin direnç, 5,9650'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.

