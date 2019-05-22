Dolar/TL 6,0740 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0740 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 6,01-6,09 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 6,0525'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,36 yükselişle 6,0740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,7780'den, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6950 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1153, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,2667 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ticaret savaşları ve Körfez'deki haber akışının görece zayıflaması ile küresel piyasalarda, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının gündemin odağında olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında İngiltere tüketici güven endeksi ile ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,05 seviyesinin destek, 6,0860'ın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

