FİNANS

Dolar/TL 6,0750 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dolar/TL 6,0750 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0750 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,9690 seviyesine gerileyen dolar/TL, eylül ayı enflasyon verisinin piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle yükselişe geçti. Dolar/TL 6,0974'ü görmesinin ardından günü yüzde 0,9 artışla 6,0450'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 6,0750 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,77 artışla 6,9960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,74 değer kazancıyla 7,8820'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,08 artışla 1,1487, dolar endeksi yüzde 0,23 yükselişle 95,98 seviyesinde bulunuyor. Dün hızlı bir şekilde yükselişe geçerek yüzde 3,2238 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 3,21'in üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 6,00 seviyesinin altına inilmesi durumunda düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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